Halloween in Potsdam Gruseln und tanzen

Andere erschrecken und sich selbst gruseln: Halloween ist bei Kindern und auch so manchem Erwachsenen beliebt. Wo in Potsdam gefeiert wird.

Kürbisfest mit Laternenumzug

Den Startschuss zu den Halloween-Feiern setzt das Begegnungszentrum Oskar in Drewitz schon am Donnerstag (27. Oktober). Ab 15 Uhr können Kinder und Familien dort Kürbisgeister schnitzen. Ab 18 Uhr ziehen die Besucher dann mit einem Laternenumzug zur Wendeschleife. Dort werden die beleuchteten Kürbisse aufgestellt, es gibt Punsch, Musik und Stockbrot am Lagerfeuer. Die Kürbisse können selbst mitgebracht oder gegen eine Spende erworben werden, der Eintritt ist frei.

Zwei Feste im Lindenpark

Im Lindenpark wird doppelt Halloween gefeiert: Mit einer Party und einem Familienfest. Die Party unter dem Titel „Nightmare im Lindenpark“ wird am Samstag (29. Oktober) zusammen mit dem Studentenclub Nil ausgerichtet. Los geht es um 22 Uhr, die Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro, Studierende zahlen 3 Euro weniger. Für Familien wird am 31. Oktober ab 16 Uhr auf dem Außengelände des Lindenpark ein Gespensterland mit Hexen, Geistern, Musik und Gaukelei aufgebaut, so heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 3 Euro, Karten können auch online gekauft werden.

Partywochenende im Waschhaus

An drei Abenden in Folge können Feierfreudige im Waschhaus tanzen gehen. Am Freitagabend (28. Oktober) steigt ab 22 Uhr eine 80er-Jahre-Halloween-Party. Am Samstag ab 21 Uhr wird bei Potsdam Bounce Halloween auf vier Floors mit gruseliger Deko Elektro, Techno, Hip Hop und Goa aufgelegt. Der Sonntagabend beginnt mit einem von Studenten organisierten Quiz ab 18.30 Uhr. Ab 22 Uhr veranstalten einige Studiengänge eine Halloween-Party für Studierende. Tickets für alle Feste gibt es online unter waschhaus.de.

Baden mit Vampiren

Im Schwimmbad blu am Brauhausberg wird im Familienbereich drei Tage lang Halloween gefeiert. Am 28. Oktober ab 16 Uhr, am 29. und 30. Oktober ab 14.30 Uhr werden für Familien Spiele angeboten, das Bad ist geschmückt und im farbig beleuchteten Wasser können Spielgeräte ausprobiert werden. Auch eine Schleimwerkstatt soll aufgebaut werden. Es gelten die üblichen Eintrittspreise, die Karten können online gekauft werden.

Hexenhüte werfen

Wer zu Halloween am 31. Oktober den Filmpark besucht, kann dort an verschiedenen Stationen bei Spielen oder kleinen Wettbewerben mitmachen. Zum Kinderprogramm gehören Hexenhut-Weitwurf und ein Augapfel-Lauf. Die an den Stationen ergatterten Stempel können die Teilnehmer:innen gegen Süßigkeiten tauschen. Zudem ist der Filmpark passend dekoriert mit Kürbissen, Laternen und einem Gruselschiff im Geisterhafen. Wer möchte, darf verkleidet kommen. Das Fest ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen, Tickets können online gebucht werden.

Kürbisse schnitzen beim Shopping

Stern-Center und Bahnhofspassagen bieten für Kinder und ihre Familien rund um Halloween Kürbisschnitzen an. Im Stern-Center ist die Kürbis-Werkstatt am 28. Oktober von 9 bis 17 Uhr und am 29. Oktober von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag erschafft zudem ein Ballonkünstler gruselige Figuren. In den Bahnhofspassagen stehen am 28. und 29. Oktober jeweils von 14 bis 19 Uhr große und kleine Kürbisse zum Schnitzen bereit. Je nach Größe kostet das pro Kürbis ein bis zwei Euro, die Einnahmen werden der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Potsdam gespendet. An beiden Tagen zeigen außerdem zwei professionelle Kürbisschnitzerinnen ihr Können.

Verkleidet Discgolf spielen

Zu einem Halloween-Discgolfturnier laden die Hyzernauts am 30. Oktober in den Volkspark. Neben einem Discgolf-Wettkampf werden auch der schönste geschnitzte Kürbis, das beste Kostüm und der leckerste Kuchen prämiert. Die Teilnahme kostet 10 Euro, für Kuchenspenden und Verkleidungen gibt es Ermäßigung. Anmeldung für das 10. Halloween Doubles unter hyzernauts.de.

