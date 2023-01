Hilfe für Wohnungslose in Potsdam Arbeiter-Samariter-Bund vergibt Schlafsäcke

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) vergibt Schlafsäcke und Hygieneartikel an obdachlose Menschen in Potsdam. Am Donnerstag sind 60 Schlafsäcke und 70 Hygiene-Sets an Sozialarbeiter:innen der Creso gGmbH und der Suppenküche der Volkssolidarität übergeben worden. Mit vor Ort war auch Gregor Jekel, Fachbereichsleiter Wohnen, Arbeit und Integration. Bedürftige können die Hilfsgüter in der Suppenküche abholen oder sie werden von Streetworkern direkt zu den Schlafplätzen der Betroffenen gebracht, teilte der ASB am Donnerstag mit. Die Verteil-Aktion ist Teil der bundesweiten Kältehilfe des ASB. Die Hilfsgüter sind vom ASB auf eigene Kosten angeschafft worden.

Nach Kenntnis des ASB sind rund 600 Menschen in Potsdam wohnungslos, mindestens 50 davon obdachlos, leben also auf der Straße oder in entsprechenden Wohneinrichtungen. Der Bedarf an Unterstützung für diese Menschen sei somit auch in der Landeshauptstadt weiterhin groß, so Dietmar Lippold, Landesgeschäftsführer des ASB in Brandenburg. Er betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ist: „Nur mit einem starken Netzwerk kann schnelle Hilfe geleistet werden“, so Lippold.

Vor allem im Winter bei eisigem Wind und Minustemperaturen seien wohnungslose Menschen einer großen Gefahr ausgesetzt. „Gerade jetzt ist es wichtig, wachsam und umsichtig im Umgang mit obdachlosen Menschen zu sein“, sagt die Potsdamer ASB-Sprecherin Cindy Schönknecht: „ Ist die Person nicht ansprechbar, verwirrt, bewusstlos oder kann sich aus anderen Gründen nicht selbst helfen, dann rufen Sie Hilfe und wählen den Notruf 112“, so Schönknecht.

