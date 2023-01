Im Zeichen der Freundschaft Vorverkauf für Musikfestspiele 2023 läuft

Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci stehen 2023 im Zeichen der Freundschaft. Unter dem Motto „In Freundschaft“ soll es vom 9. Mai bis 25. Juni 2023 um Familienbande, Bruderzwist und Wahlverwandtschaften in der Musik gehen. Der Weihnachtsvorverkauf für einzelne Veranstaltungen begann bereits am 6. Dezember.

Karten für die Musikfestspiele gibt es telefonisch unter (331) 28 888 28 oder auf der Webseite des Festivals unter www.musikfestspiele-potsdam.de. Karten für Jordi Savall: „Die Sklavenrouten. 500 Jahre Weltmusik zwischen Afrika, Europa und Amerika“ kosten 35 Euro, ermäßigt 25 Euro. Karten für die Fahrradkonzerte kosten 35 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 2 Euro. Die detaillierte Programmübersicht mit den Fahrradrouten, den Konzerten, Führungen und Besichtigungen sowie Informationen zum Fahrradverleih sind online ab 24.2.2023 zu finden.

Für Aristoteles war Freundschaft die Keimzelle der Gesellschaft, schreiben die Veranstalter:innen auf der Webseite: So lohne es in Zeiten sozialer Spannungen besonders, über diese kleinste Einheit des „Gemeinsinns“ neu nachzudenken. „Für die Denker der Antike war klar: Zu einer Freundschaft gehören vor allem Sympathie und Vertrauen.“

Sklavenrouten im kollektiven Musikgedächtnis

Um das Gegenteil von Vertrauen geht es in dem Konzert von der Alte-Musik-Legende Jordi Savall am Samstag, 10. Juni 2023 um 20.30 Uhr auf dem Alten Markt: Musiker:innen von vier Kontinenten begeben sich auf die Spuren, die die „Sklavenrouten“ seit dem 15. Jahrhundert im kollektiven Musikgedächtnis hinterlassen haben. Gesänge Westafrikas, Spirituals Nordamerikas und traditionelle Klängen Südamerikas werden gegeben, mit Texten von der Conquistadorenzeit bis zu Martin Luther King.

Auch für das legendäre, stets rasch ausverkaufte Fahrradkonzert am 18. Juni ab 9 Uhr gibt es bereits Karten. Das Motto diesmal: „Freundschaft in Potsdam er-fahren“. Durch die Stadt geht es auf den Spuren von Bürger:innen, die mit viel privatem Engagement ihre jeweiligen Herzensangelegenheiten in Architektur, Gartenbau und Kunst voranbringen. Drei Touren stehen an diesem Tag zur Wahl, zwischen 15 km und 35 km lang.

