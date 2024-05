Kinderhilfe Potsdam Im Tandem durch die Krebserkrankung

Elternteile und Jugendliche, die an Krebs erkrankt sind, haben in Potsdam eine neue Möglichkeit, wie sie durch die Krankheit begleitet werden: Menschen, die selbst durch diese Krankheit gegangen sind, unterstützen sie. Das „Projekt Tandem“ der Kinderhilfe Potsdam startet im Juni mit der ersten Ausbildungsrunde für die Ehrenamtlichen. Noch gibt es ein paar freie Plätze.

Zu 90 Prozent handle es sich um Mütter mit Brustkrebs, mit denen sie zu tun hat, sagt Katrin Lübbe, Sozialarbeiterin und Traumapädagogin bei der Kinderhilfe. Männer hätten eher Nieren-, Blasen- oder Prostatakrebs. Dabei ist ihr Eindruck, dass nicht nur die Krebserkrankungen allgemein mehr werden, sondern dass die Zahl auch bei jungen Menschen steigt. Sie erzählt von Müttern von Anfang 30, bei denen in der Schwangerschaft Krebs festgestellt wurde. Laut Statistik bekomme jeder dritte Mensch einmal im Leben Krebs, so Lübbe.

Unterstützung im Alltag

„Für manche Eltern ist das schon eine ordentliche Herausforderung“, so Lübbe. „Und Mütter sind die zentralen Personen in der Familie. Das erschüttert das System anders.“ Auch wenn die Prognose inzwischen schon recht gut sei, wäre das erst einmal eine Megakrise. „Ein bis zwei Jahre Chemotherapie – bis sie wieder normal in den Alltag können, dauert es.“

Familienbegleitung der Kinderhilfe Für die Unterstützung der Kinder und der Familie und bei organisatorischen Fragen in Sachen Haushalt stellt die Kinderhilfe Familienbegleiter. Der Info-Abend für den zehnmonatigen Vorbereitungskurs für Familienbegleiter findet am 13. Juni um 18 Uhr in der Lennestraße 74 in Potsdam statt. Insgesamt betreut die Kinderhilfe mit 90 Ehrenamtlichen derzeit rund 100 Familien in allen Bereichen.

Erkrankte Elternteile, die Unterstützung brauchen, können nun jemanden an die Seite bekommen, der mit ihnen durch die Krankheit geht, erklärt Lübbe das Konzept des Projekts Tandem, das sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Cornelia Jost, Trauer- und Familienbegleiterin, betreut. Gemeinsam werden Arztbriefe gelesen, Arztbesuche absolviert oder Behandlungsmöglichkeiten besprochen. Der Tandem-Partner kann auch mit Wissen über mögliche Fonds weiterhelfen, wenn finanzielle Engpässe auftreten.

Emotionale Hilfe

Vor allem ist er oder sie aber eine starke emotionale Hilfe, denn auch die Partner sind meistens erst einmal hilflos. Gemeinsam wird dann auch darüber geredet, wie mit dem Partner und den Kindern über die Situation gesprochen werden kann. „Es ist eine sehr intensive Beziehung“, sagt Lübbe, „weil man auch die Angst vor dem Sterben oder die Angst vor Schmerzen bespricht. Das macht man oft nicht einmal mit dem Partner.“ Betroffene hätten einfach untereinander einen ganz anderen Zugang.

In der Potsdamer Kinderhilfe werden rund 100 Familien betreut. © Andreas Klaer

Dabei liegt es am Tandem, wie die Beziehung aussieht. Es können ein- oder zweimal in der Woche Treffen stattfinden oder auch nur ein paar wenige Telefonate nötig sein. Das Team bemüht sich dabei, dass die beiden Tandempartner von den gleichen Krebsarten betroffen sind beziehungsweise waren. „Aber bei ganz seltenen Arten geht das nicht“, so Lübbe. „Da hilft es aber auch, wenn man versteht, was eine Chemo ist.“

Das Projekt Tandem hat am 1. März in Potsdam und Brandenburg an der Havel begonnen. Rund 20 Anfragen gibt es schon, davon sind zwölf Betroffene bereits in Begleitung. „Die ersten Probeläufe haben gezeigt, dass es für die jungen Eltern extrem hilfreich ist“, so Lübbe.

Nun wird die Kinderhilfe mit 48.400 Euro aus Lottomitteln unterstützt, um das Vorhaben auszuweiten. Ab Juni werden damit bis zu zwölf Tandempartner in sechs Modulen ausgebildet. Einmal im Monat beschäftigen sie sich mit Fragen wie: Wie kommuniziere ich mit jemandem, der Krebs hat? Wie gehe ich meiner Selbstbetroffenheit um? Oder: Was, wenn derjenige stirbt? Dazu gibt es Supervision.

Noch gibt es Plätze für den ersten Modul-Durchgang, der auf jeden Fall stattfinden wird. Kontakt: 0331/813 276 03 oder tandem@kinderhilfe-ev.de.