Kirchenkreis in Potsdam Erster Tauschgottesdienst am Sonntag

Am 18. Februar lädt der Kirchenkreis Potsdam zum ersten Tauschgottesdienst ein. Die 14 evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer Potsdams predigen dann nicht bei ihrer Stammgemeinde, sondern in einem anderen Stadtteil. Superintendentin Angelika Zädow etwa predigt in der Versöhnungskirche Kirchsteigfeld, Matthias Amme in der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke, Johannetta Cornell in der Nikolaikirche und Friedhelm Wizisla in der Stern-Kirche.

Gemeindemitglieder sind eingeladen, entweder die Gast-Pfarrerinnen und -Pfarrer zu erleben oder andere Gemeinden in Potsdam zu besuchen. Wer am Sonntag wo predigt, steht online auf www.kirchenkreis-potsdam.de.