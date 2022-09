Kita-Gipfel in Potsdam Kampf für bessere frühkindliche Bildung

Der Potsdamer Kita-Beirat will mit einem neuen und möglichst breit aufgestellten Bündnis unter anderem bessere frühkindliche Bildung in den Einrichtungen erreichen. Das machte Beiratssprecher Robert Witzsche nach einem ersten selbst organisierten Kita-Gipfel am Montag deutlich, bei dem unter anderen die Stadtwerke, die Arbeiterwohlfahrt, die Industrie- und Handelskammer und andere Organisationen teilnahmen.

Man wolle nun in einem nächsten Treffen im November klare Ziele entwickeln und erste Vorhaben diskutieren, sagte Witzsche. Zum Beispiel gehe es um die Frage, wie sich frühkindliche Bildung auch ohne größere finanzielle Ressourcen in Kitas verbessern lässt - und wie dabei auch Unternehmen einbezogen werden können.

Der ehrenamtliche Beirat engagiert sich derzeit auf vielen Ebenen. Vor dem Landtag etwa protestiert er, dass die auf Eis gelegte Kitareform in Brandenburg doch noch kommt. Die Abstimmung dazu ist am Mittwoch.

Unter dem Motto „Pappesatt – alles heiße Luft“ sollen dann ab 12 Uhr Erzieher:innen und Eltern demonstrativ leere Pappkartons auf dem Alten Markt abkippen. Ferner ist von den Elternvertretern diese Woche am Freitag ein spendenfinanziertes Dankesfest für das Engagement der Kitas in Corona-Zeiten geplant - ab 17 Uhr an der Bühne der Freundschaftsinsel.

Zur Startseite