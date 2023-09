Kommunalwahl 2024 Volt will ins Potsdamer Stadtparlament

In Potsdam drängt eine weitere Partei in die schon vielfältige Stadtverordnetenversammlung. Die Kleinpartei Volt kündigte am Dienstag an, dafür am Samstag erste Kandidaten nominieren zu wollen. „Da es in Potsdam keine Prozenthürde gibt, sind wir voller Optimismus, dass wir auch hier den Sprung in die SVV schaffen werden“, hieß es in einer Mitteilung der Partei - die zum Beispiel darauf verweist, in Bonn und Köln jeweils fünf Prozent in den dortigen Kommunalwahlen erreicht zu haben. Die Aufstellung findet am Samstag (23.9.) ab 11 Uhr im Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten statt.

Die Partei sieht sich dabei als Alternative zu etablierten Initiativen. „Aktuell arbeiten wir mit vereinten Kräften an einem ausführlichen Programm“, hieß es. Volt ist nach eigenen Angaben die erste paneuropäische Partei. „Im Kern steht die Überzeugung, dass nur ein gemeinsam handelndes Europa die Herausforderungen unserer Zeit meistern kann.“ Informationen finden sich unter: www.voltbrandenburg.org/potsdam. Für Potsdam wird dort mit Initiativen für besseren Radverkehr und für mehr sozialen Wohnungsbau geworben.