Konvoi Drushba Fest mit Ukrainern im Lindenpark

Ein Internationales Kultur- und Begegnungsfest feiert der Lindenpark am morgigen Freitag für Geflüchtete und Potsdamer:innen. Unter dem Titel „Kulturmosaik“ organisiert die Potsdamer Initiative Konvoi Drushba dort mit Unterstützung der Flüchtlingshilfe Babelsberg ab 15 Uhr ein Kinderprogramm, gefolgt von einem Konzert des ukrainischen Duos Anna-Maria. „Wir widmen dieses Fest all jenen, die am 6. Januar normalerweise ein Weihnachtsfest im Kreis der Familie feiern, es in diesem Jahr jedoch aufgrund eines Krieges in Europa nicht können“, schreibt der Lindenpark in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. (sca)

