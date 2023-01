Kosten liegen bei 100.000 Euro Die Andere fordert Sonntagsöffnung der Potsdamer Bibliothek

Neuer Vorstoß für eine Sonntagsöffnung der Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam. In einem Antrag zur kommenden Stadtverordnetenversammlung fordert die Fraktion „Die Andere“, dass ab dem kommenden Jahr zusätzliche Sonntagsöffnungszeiten für das Haus eingerichtet werden sollen. Die dafür notwendigen Mittel von 100.000 Euro seien zusätzlich in den Bildungshaushalt der Stadt einzustellen, heißt es im Antrag von Die Andere.

Dazu soll das bereits zuvor bei einem Prüfauftrag vorgestellte Öffnungskonzept für Sonntage durch eine externe Veranstaltungsagentur mit zusätzlichem Wachschutz genutzt werden. Das soll verhindern, dass die städtischen Bibliotheksangestellten mit Mehrarbeit belastet werden. Das war Ergebnis einer Prüfung für mögliche Sonntagsöffnungen der Bibliothek, die im Frühjahr des Vorjahres auf Anregung des Stadtverordneten Sascha Krämer (Sozial.Die Linke) gestartet worden war.

Die Stadt erklärte noch im November, eine kurzfristige Umsetzung des Vorhabens sei derzeit wegen der Haushaltslage nicht möglich. Sollte sich die finanzielle Situation ändern, wurde ein zweijähriges Pilotprojekt vorgeschlagen.

