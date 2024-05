Künstliche Intelligenz im Potsdamer Oberlinhaus Keine Angst vor ChatGPT und Copilot im Berufsleben

Ob Köchinnen, Hauswirtschafterinnen oder Projektleiterinnen – alle Berufsgruppen werden den Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) lernen müssen, ist Thomas Neubauer aus dem Vorstand der Oberlinhauses in Potsdam überzeugt. Die Bedingung dafür sei ein niedrigschwelliger, barrierefreier Zugang zu Informationen, was KI kann und macht. Das wird ab sofort im Oberlinhaus in Form von Workshops in einem neuen „KI-Studio“ angeboten.

4,1 Millionen Bundesförderung

Dabei handelt es sich um den zentralen Bestandteil des bundesweiten Projekts „KI-Studios – KI-Erlebniswerkstätten für die partizipative Gestaltung betrieblicher KI-Anwendungen“ des Fraunhofer-Institutes mit der Universität Stuttgart und sieben Partnern, das mit rund 4,1 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterstützt wird. Damit sollen das Verständnis und die Nutzung der KI in Unternehmen gefördert werden. „KI für gute Arbeit und Arbeitsbedingungen kann gelingen, wenn die Mitarbeiter bei deren Einführung miteinbezogen werden“, so Florian Schäfer von der Universität Stuttgart zum Hintergrund.

Workshops im KI-Studio Workshops gibt es ab sofort bis 15. Dezember jeweils am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr im Berufsbildungswerk des Oberlinhauses. Sie dauern entweder 1,5 Stunden für Grundlagenvermittlung oder drei Stunden, um relevantes Wissen aus den Bereichen Text, Bild, Ton und Video im Arbeitskontext zu erarbeiten. Ein Termin ist für maximal acht bis zehn Teilnehmer. Die Teilnahme ist kostenlos und kann unter ki-studio.info gebucht werden. Das mobile AI-Studio kommt auch in Betriebe.

Angesprochen werden sollen Mitarbeiter und Interessensvertreter in erster Linie aus kleinen und mittelgroßen Betrieben. Es gehe darum, KI für jeden verständlich zu machen, auch ohne Vorkenntnisse, so Oberlinhaus-Projektleiterin Kristin Göbel. Sie versteht das KI-Studio als Ort des Experimentierens und Lernens. „In den Workshops sollen Möglichkeiten, Grenzen und Anwendungsfälle besprochen werden“, sagt sie. Besucherinnen können hier die neuesten Entwicklungen ausprobieren und Anwendungsbeispiele aus dem Job-Umfeld erleben. Auf verständliche Weise werde gezeigt, wie KI bereits erfolgreich in verschiedenen Branchen eingesetzt werde, mit Experten werden mögliche Anwendungen für das eigene Job-Umfeld besprochen.

Generell werde darauf geachtet, wie weit die Teilnehmer seien und wo sie sich hinentwickeln wollen, so Co-Projektleiterin Silke Jupé. Doch auch die Risiken werden aufgezeigt, sagt sie. So gebe es die Warnung, keine persönlichen Daten ins Netz zu geben, die von Dritten missbraucht werden könnten, oder es werde über Fake-Bilder oder die Nutzung von Stimmdateien gesprochen.

Leichte Sprache mit KI

Das Oberlinhaus selbst nutzt KI bereits in der täglichen Arbeit, erzählt sie. Neben ChatGPT für das Verfassen von Texten oder Konzepten hilft KI auch bei der Erstellung von Rechnungen. Das Projekt „Ideal 4.0“, eine Ausbildungsapp, die vor der Fertigstellung ist, sei eigentlich schon fertig gewesen, aber dann kam KI und es wurde entschieden, dass die App damit noch hinterlegt wird. Das Projekt „Top KI“ transferiert Prüfungsfragen in leichte Sprache und auch das Tool „Summ AI“, das Unternehmenswebseiten in leichte Sprache übersetzt, wird vom Oberlinhaus genutzt. Außerdem wird aktuell der „Copilot“ von Microsoft getestet und überlegt, wie er unternehmensweit genutzt werden kann.

Und auch das Ki-Studio wird das Oberlinhaus für sich nutzen: Außerhalb der beiden Workshop-Tage werden hier die eigenen Auszubildenden geschult. Ob es nach Dezember weiter geht, weiß Jupé noch nicht. „Wir schauen, wie es sich entwickelt“, sagt sie. Daraus ergebe sich dann, ob etwas für die eigene Einrichtung weitergeführt werde.