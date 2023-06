Lagerfeuer außer Kontrolle in Potsdam Kinder verursachten Waldbrand an Nuthestraße – und wurden erwischt

In einem Waldgebiet entlang der Nuthestraße haben zwei Kinder einen Brand verursacht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Augenzeugen sahen demnach, wie die beiden Kinder – 10 und 13 Jahre alt – zunächst nahe der Abfahrt Neuendorfer Straße ein Lagerfeuer entfachten, das offenbar außer Kontrolle geriet. Eine Försterin beobachtete ferner von ihrem Hochstand aus, wie die Kinder anschließend etwas in die Böschung warfen, die daraufhin Feuer fing. Die Kinder gerieten in Panik und versuchten, wegzulaufen.

Polizisten fanden die beiden Minderjährigen in der Nähe des Brandorts. Das Feuer hatte sich bereits auf einer Fläche von 100 Quadratmetern ausgedehnt, konnte jedoch von der Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden. „Nur durch das schnelle Eingreifen konnte ein größerer Schaden verhindert werden“, teilte die Polizei mit. Bei den Kindern wurden mehrere Feuerzeuge gefunden. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

Bereits am Donnerstag kam es im Stadtteil Stern in der Steinstraße zu einem Feuer, bei dem mehrere Brandherde bis zur Landesgrenze nach Berlin verliefen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat ein Strafverfahren eingeleitet. In Potsdam und Umgebung besteht aktuell wegen der trockenen und warmen Wetterbedingungen die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. Damit ist sogar Rauchen im Wald verboten.