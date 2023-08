Zehn Jahre Kultür Neue Homepage mit kostenlosen Veranstaltungen

Zum zehnten Jubiläum hat die Initiative Kultür eine neue Internetseite gestartet: Unter eintrittfrei-potsdam.de findet sich ein Kalender, in dem ausschließlich kostenlose Konzerte, Workshops oder Ausstellungen aufgelistet sind. Zudem sind auf einem Stadtplan persönliche Tipps von Potsdamer:innen eingezeichnet. „Wir möchten Empfehlungen schöner Orte geben, um das Potsdam jenseits der Touristenattraktionen zu erkunden“, erläutert Kultür-Projektleiterin Kristin Geschwäntner. Die Homepage werde in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausgebaut.

Die Initiative Kultür feierte ihr zehnjähriges Bestehen am gestrigen Mittwoch mit einem Familienfest im Lindenpark. Kultür vermittelt seit 2013 kostenlos Eintrittskarten zu Kultur- und Sportevents an Personen mit geringem Einkommen. Mehr als 26.000 Tickets waren es seit der Gründung, mehr als 11.500 Personen haben bislang profitiert. Auch bei Kultür machen sich die Inflation, Energiekrise und die Folgen bemerkbar: Anfang des Jahres habe es spürbar mehr Anmeldungen gegeben als zuvor, so Geschwäntner.

Finanziert wird Kultür aus städtischen Fördergeldern und Lottomitteln. 175 Potsdamer Kulturpartner stellen Karten für ihre Angebote zur Verfügung. Knapp 100 Sozialpartner stellen den Kontakt zu ihren Klienten her oder vermitteln auch größere Gruppen, die dann Veranstaltungen besuchen. Zudem läuft aktuell ein Crowdfunding für eine neue Software, die Interessen, Gäste und Events verknüpft. „Unser System garantiert eine gleiche Verteilung, es matcht die registrierten Personen mit Veranstaltungen“, so Geschwäntner. Etwa einmal pro Monat erhalten die Potsdamer:innen in der Datenbank ein Angebot.

Registrieren können sich unter kultuer-potsdam.de Potsdamer:innen mit einem Nettoeinkommen von unter 1300 Euro oder Empfänger von Sozialleistungen. Dabei können sie ihre Interessen angeben. Das System schlägt Veranstaltungen vor, eine der Mitarbeiterinnen oder Ehrenamtlichen von Kultür ruft die registrierte Person an und bietet die Tickets an. Am Tag des Events steht der Name dann auf der Gästeliste. „So vermeiden wir eine Stigmatisierung“, sagt Geschwäntner. Besonders beliebt seien Karten für Vorstellungen am Hans Otto Theater oder im Nikolaisaal, aber auch Ferienangebote oder Plätze beim Wasserball würden gerne angenommen.