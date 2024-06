100 Jahre Roter Frontkämpferbund Wie sich der Wehrverband der KPD mit Nazis Straßenschlachten lieferte

Sie sangen Arbeiterlieder, organisierten Aufmärsche und gaben sich Saalschlachten mit der SA: Der Rote Frontkämpferbund (RFB) war in den politisch aufgeheizten 1920er Jahren eine der wichtigsten paramilitärischen Organisationen der Weimarer Republik.

Auch in der Arbeiterstadt Nowawes gab es einen Ortsverband des RFB: „Der Rote Frontkämpferbund war das Aushängeschild für die KPD in Nowawes“, sagt Uwe Klett (Linke) von der Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes. Zum 100-jährigen Jubiläum des RFB hielt der geborene Babelsberger im AWO-Kulturhaus am Mittwoch einen Vortrag.

Hervorgegangen aus ehemaligen Soldaten des Ersten Weltkriegs war der RFB 1924 als Wehrverband der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) gegründet worden. Der RFB stellte eine Alternative zu deutschnationalen Wehrverbänden wie dem Stahlhelm dar und war eine Reaktion auf den zunehmenden Rechtsterror gegen Linke.

Manche Altkommunisten sagten: Mit diesen Radaubrüdern will ich nichts zu tun haben! Uwe Klett (Linke) von der Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes

Reichsweit hatte der RFB etwa 100.000 Mitglieder, in Nowawes waren es schätzungsweise 150 bis 200. Die Legende besagt, dass der Ortsverband sich im Restaurant Otto Hiemke gegründet habe – Belege dafür gibt es nicht. „Es gab wohl keinen offiziellen Gründungsakt“, sagt Klett. Außerdem war das erste Stammlokal des RFB in Nowawes eine Kneipe am Plantagenplatz 3. Erst kurze Zeit später trafen sich deren Mitglieder bevorzugt bei Otto Hiemke.

Die Gründung des Ortsverbandes sei nicht von der KPD ausgegangen, sagt Klett. Die Altkommunisten fremdelten mit den jungen Industriearbeitern, die den Großteil des RFB ausmachten: „Manche Altkommunisten sagten: Mit diesen Radaubrüdern will ich nichts zu tun haben“, so Klett.

Rote Frontkämpferbund: „Die mischen wir mal auf“

Ab 1925 kam es in Nowawes zu ersten Reibereien zwischen RFB und rechten Wehrverbänden: Auf dem Gebiet des heutigen Filmparks gab es damals eine Kneipe namens „Schützenhaus“, wo sich oft Mitglieder des Stahlhelms trafen. „Da haben sich einige vom RFB gesagt: Die mischen wir mal auf“, fasst Klett zusammen. Die jungen Kommunisten warteten am Bahnhof Nowawes (heute Bahnhof Babelsberg) auf die heimkehrenden Deutschnationalen und fingen eine Schlägerei an – ähnliche Vorfälle ereigneten sich in den folgenden Jahren immer wieder.

Rote Fahne über Sanssouci

Auch im kaisertreuen Potsdam gab es einen Ortsverband des RFB mit etwa 50 Mitgliedern. Unterstützt wurde er von den Genossen in Nowawes, indem diese bei Aufmärschen in Potsdam mitliefen – ohne deren personelle Stärke wären die Demonstrationen schnell von der Polizei zerschlagen worden. Textilarbeiterinnen aus Nowawes stickten zudem die aufwändige Fahne für den RFB Potsdam, die noch heute im Potsdam Museum hängt.

Das Geld für die Fahne stammte aus Postkarten des Grafikers Rudolf Schlichter: Dieser hatte Ansichtskarten von Schloss Sanssouci hergestellt, auf dem eine rote Fahne wehte. Die Potsdamer Lithografische Kunstanstalt druckte mehr als 5000 der Karten, die vor allem in Nowawes großen Absatz fanden.

1929 endete die Geschichte des RFB: Nachdem es in Berlin zu mehreren unangemeldeten Demonstrationen der KPD gekommen war, bei denen die Polizei 33 Menschen getötet hatte, erließ die regierende SPD ein Verbot des RFB. „Einer der katastrophalsten Fehler der Sozialdemokratie in Preußen“, sagt Klett. Denn: Gleichzeitig blieb die SA erlaubt.

„Das Verbot führte zu einer verschärften Auseinandersetzung zwischen KPD und SPD, wodurch der Aufstieg der Nazis begünstigt wurde“, sagt Klett. Und die Gewalt von rechts nahm zu: 1931 wurde der 17-jährige Jungkommunist Herbert Ritter auf dem Plantagenplatz in Nowawes von einem SA-Mitglied erschossen.