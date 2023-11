1000 Tulpen für Babelsberg CDU lädt ein zur Pflanzaktion am Weberplatz

Die CDU Babelsberg lädt am Samstag dieser Woche zu einer Pflanzaktion im Stadtteil ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können von 10 bis 11 Uhr eine von 1000 orangefarbenen Tulpen abholen, teilte der Stadtbezirksverband mit.

Beim Blick auf die Grünanlagen in Babelsberg werde bewusst, „wie durch Unachtsamkeit die Flächen in Mitleidenschaft gezogen sind“, so die Partei: „Wir laden Sie alle herzlich ein, mit uns in Babelsberg zu zeigen, dass die Grünanlagen uns nicht egal sind.“

Die CDU Babelsberg sei seit Jahren aktiv für die dortigen Grünflächen tätig, heißt es weiter: „Wir reinigen und bepflanzen sie ehrenamtlich, um das Augenmerk wieder auf sie zu lenken.“