105 Studierende im Praxissemester Angehende Mediziner am Bergmann-Klinikum begrüßt

Am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann haben die ersten Medizinstudierenden der privaten Health and Medical University (HMU) ihre Praxissemester angetreten. Wie das Klinikum mitteilte, wurden am Freitag 105 angehende Mediziner:innen der Potsdamer Privathochschule begrüßt. Sie starten mit dem fünften Semester den sogenannten klinischen Abschnitt ihrer Ausbildung.

Schwerpunkt im ersten Semester dieses Abschnittes sind die Grundlagen ärztlichen Handelns und der klinischen Medizin, heißt es. Die praktischen Ausbildungsteile werden dabei im Bergmann-Klinikum absolviert. Es gibt unter anderem Seminare, Praktika und Unterricht am Krankenbett in Fächern wie Innere Medizin, Chirurgie, Kinderheilkunde, Psychiatrie, Radiologie oder Notfallmedizin. Hinzu kommen sogenannte Famulaturen - medizinische Pflichtpraktika - über vier Monate, die ebenfalls am Bergmann-Klinikum absolviert werden können.

Das städtische Klinikum unterzeichnete den Angaben zufolge Ende 2019 einen Kooperationsvertrag mit der HMU, um gemeinsam in Potsdam eine medizinische Ausbildung auf Universitätsniveau zu ermöglichen. Schon vorher wurden Medizinstudierende anderer Universitäten am Bergmann-Klinikum im Rahmen des Praktischen Jahres ausgebildet.

Die HMU mit Sitz in der Villa Carlshagen im Luftschiffhafen und in Räumen im ehemaligen Koksseparator in der Schiffbauergasse war 2020 eröffnet worden. Für Studierende im Fach Humanmedizin werden Studiengebühren von monatlich 1500 Euro fällig. Schon für die Bewerbung veranschlagt die Hochschule eine Gebühr von 200 Euro.

Zur Startseite