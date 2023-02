150.000 Euro für Tech-Start-ups Potsdamer Gründungszentrum fördert drei Teams

Fünf neue Startup-Teams der HPI School of Entrepreneurship, dem Gründungszentrum des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), haben am 9. Februar beim erstmalig ausgerichteten „HPI Tomorrow Day“ ihre Geschäftsideen vorgestellt. Das teilte das HPI mit.

Zuvor hatten die Teams zwölf Wochen lang mit ausgesuchten Coaches, Expert:innen und Investor:innen daran gearbeitet, ihr Unternehmen zu entwickeln. „Gleich drei der Teams konnten sich am Ende des Tomorrow Days eines der begehrten Investmentangebote in Höhe von jeweils 50.000 Euro und die Aufnahme in das HPI-Startup-Ökosystem sichern“, hieß es in der Mitteilung. Dieses biete neben dem Investment einen kostenfreien Platz im Co-Working-Space des HPI sowie Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und Finanzierung.

Gefördert werden Cula Technologies, eine digitale Plattform für hochvertrauenswürdige CO2e-Zertifikate, Docutize.ai, das die Verarbeitung von Daten aus PDF-Dokumenten mittels künstlicher Intelligenz automatisiert sowie „24/8 Basketball“, eine App-basierte Plattform für Freizeit-Basketball.

Zur Startseite