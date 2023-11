16-Jährige leicht verletzt Radfahrerin fährt in Potsdam gegen geöffnete Autotür

Eine 16 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Potsdam verletzt. Die Jugendliche fuhr in der Babelsberger Großbeerenstraße gegen eine geöffnete Autotür, die Radfahrerin hatte diese nach Angaben der Polizei zu spät bemerkt.

Die 16-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Bei sogenannten Dooring-Unfällen (door = englisch für Tür) werden in Potsdam immer wieder Radfahrer verletzt.