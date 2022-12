20 Jahre Oberstufenzentrum Tag der offenen Tür an der Jägerallee

Im Jahr des 20. Standortjubiläums findet am Oberstufenzentrum (OSZ) I für Technik am heutigen Dienstag (6. Dezember) ein Tag der offenen Tür statt. Die Veranstaltung ist insbesondere für Zehntklässler als künftige OSZ-Schüler gedacht und findet von 15 bis 17.30 Uhr statt, teilte die Schule mit. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaute und zu DDR-Zeiten von der Roten Armee genutzte Garde-Ulanen-Kaserne wurde 2022 als umgebautes Ausbildungszentrum eröffnet. Gelehrt werden Berufe wie Dachdecker, Maler, Lackierer, Tischler, Maurer, Betonbauer oder Friseur.

Im vergangenen Jahr hatte das OSZ im Zuge einer kommunalpolitischen Debatte zwischenzeitlich vor dem Aus gestanden, um am Standort an der Jägerallee/ Voltaireweg eine Gesamtschule oder ein Gymnasium zu etablieren. An der Zerschlagung hatte es viel Kritik gegeben, vor allem aus der regionalen Wirtschaft. Letztlich waren die Pläne wieder verworfen worden. Nun ist vor Ort interimsweise das neue und stetig wachsende Gymnasium Bornstedt untergebracht, das 2027 an seinen neuen Standort an der Pappelallee, Ecke Reiherweg umziehen soll. Derzeit lernen im OSZ 850 Jugendliche vor Ort.

