21 Autos massiv zerkratzt Vandalismus am Schlaatz

Potsdam - Unbekannte Vandalen waren am Wochenende am Schlaatz unterwegs und haben in den Straßen Erlenhof und Binsenhof insgesamt 21 Autos den Lack massiv zerkratzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Betroffene hätten sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe aus. Hinweise auf die Täter oder das Motiv seien nicht bekannt, teilte sie weiter mit. Die Taten haben sich den Angaben zufolge zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 14.45 Uhr ereignet.

