25 Jahre Montelino in Potsdam „Es braucht immer Zirkus. Es braucht mehr Zirkus“

Herr Rudolph, Sie sind Trainer beim Kinder- und Jugendcircus Montelino. Was ist das Erfolgsrezept von Montelino?

Zirkus kommt gut an, weil es kein Leistungssport ist. Immer wieder kommen Kinder vom Turnen, die mit Turnieren anfangen sollten, was sie, ihre Eltern oder beide doof fanden. Hier können sie weitertrainieren, aber ohne den Druck, ohne den Wettkampfgedanken.