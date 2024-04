30 Jahre Kita Zwergenland in Potsdam Wie Erzieher und Eltern gemeinsam eine Kindertagesstätte betreiben

Kindertagesstätten, die von Elterninitiativen gegründet werden, sind heute keine Neuheit mehr. Als sich aber Erzieher und Eltern der Kita Zwergenland in Babelsberg Anfang der 90er Jahre entschlossen, die Einrichtung selbst in die Hand zu nehmen, waren sie in Potsdam die einzigen mit dieser Idee. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.