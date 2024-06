30 Jahre Pub à la Pub in Potsdam Als noch Jeans an der Kneipendecke hingen

Für viele Potsdamerinnen und Potsdamer ist das Pub à la Pub an der Breiten Straße nur ein unscheinbarer Flachbau, doch für manche ist oder war es der beste Ort ihrer ganzen Studienzeit: Generationen von Potsdamer Studierenden haben hier bis in die tiefe Nacht getrunken, gequatscht, geflirtet, gelacht oder Filmrisse gehabt. Am 8. Juni wird die Studierendenkneipe 30 Jahre alt, was ab 16 Uhr mit einem Open-Air im Lustgarten und ab 1 Uhr mit einer Party im Pub gefeiert wird.

Doch wie fing eigentlich alles an? „Wir fanden den Laden damals wenig prickelnd“, sagt Toralf Starke, der den Pub 1994 zusammen mit anderen Enthusiasten eröffnet hatte. Den Studierenden war der ehemalige FDJ-Klub des „Instituts für Lehrerbildung“ als Standort für eine Kneipe angeboten worden, doch eigentlich wäre man lieber dorthin gegangen, wo sich heute das „Nil“ am Neuen Palais befindet. „Die meisten Studenten haben damals draußen am Neuen Palais und in Golm gewohnt“, sagt Starke.

Wir waren vielleicht die einzige Nichtraucherkneipe, die es damals in Potsdam gab. Das war ein ziemliches Risiko. Toralf Starke, Gründungsmitglied des Pub à la Pub

Doch man machte das Beste draus und fand zudem einen engagierten Geschäftspartner, nämlich den Getränkehändler Ulrich Gorgs aus Eiche: „Er hatte eine Hypothek von 60.000 D-Mark auf sein Grundstück aufgenommen, um unsere Inneneinrichtung zu finanzieren“, sagt Starke. Ein erstaunliches Geschäftsrisiko für eine Studi-Kneipe: „Er hatte wirklich ein Herz für Studenten“, so Starke.

Gorgs sollte für die nächsten Jahrzehnte der Getränkelieferant des Pub à la Pub werden: Unter allen ehemaligen „Pubsen“, wie sich die studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pubs mitunter nennen, genießt Gorgs daher einen legendären Ruf. Eine Kneipen-Chronik erzählt von den Zigarrenrauchgeschwängerten Geschäftsverhandlungen im Keller von Gorgs, die stets mit einer Bierverkostung endeten. Erst 2021 endete die Zusammenarbeit aufgrund von Gorgs Ruhestand.

Seit 1994 bietet die Kneipe als selbstverwalteter Verein den Studierenden Potsdams einen Platz, um zusammenzukommen, zu feiern und zum Austausch. © Andreas Klaer

Im Pub selbst gab es damals keinen Tabakqualm: Da das Gründungsteam vor allem aus gesundheitsbewussten Sportstudierenden bestand, durfte nicht geraucht werden. „Wir waren vielleicht die einzige Nichtraucherkneipe, die es damals in Potsdam gab. Das war ein ziemliches Risiko“, sagt Starke. Lange halten konnte sich das Rauchverbot jedoch nicht: Bereits 1995 wurde eine Raucherecke im Pub eingerichtet, 1999 durfte im ganzen Raum geraucht werden.

Vor 30 Jahren sah die Kneipe noch ganz anders aus: Die Fenster waren getönt, der Raum war durch spanische Wände geteilt, das dunkel gebeizte Mobiliar stammte von der Löwenbräu-Brauerei. Für Unmut sorgte die kahle Decke – um die hässlichen Gipsplatten nicht mehr sehen zu müssen, wurden kurzerhand ausrangierte Jeans-Hosen an die Decke genagelt. Lange Zeit prägten die Jeans den Innenraum der Kneipe, doch zehn Jahre und unzählige verrauchte Abende später wurden sie dann doch wieder entfernt.

Mensa bei Party demoliert

In den ersten Jahren war der Zulauf im Pub überschaubar, zeitweise waren fast nur Sportstudierende dort zu Gast. Um Kosten abzufedern, veranstaltete das Pub mehrere „Mensa-Partys“ am Neuen Palais, mit großem Erfolg: Bei einer der Veranstaltungen waren laut Kneipenchronik mehr als 1000 Menschen. 1999 war jedoch Schluss, als eine der Partys völlig eskalierte: Der „Mensa-Fasching“ verbuchte neben 7000 D-Mark Umsatz auch herausgerissene Toiletten-Becken, kaputte Lampen und beschmierte Wände. Weitere Mensa-Partys verbot die Uni-Leitung kurzerhand.

Zu Beginn der 2000er-Jahre wuchs der Besucherandrang im Pub, vor allem die Montagsparty „Pub-Fiction“, Karaoke-Abende und Skat-Turniere wurden zu Rennern. Schlagzeilen machte 2003 die Aktion „Pub Brother“: Nach dem Vorbild Big Brother zogen sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pubs eine Woche lang in die Kneipe, nur zum Duschen durften sie eine halbe Stunde täglich nach Hause. Einen Livestream gab es nicht, aber eine Webseite, die alle paar Sekunden ein neues Standbild vom Innenraum lieferte. Täglich um Mitternacht durfte abgestimmt werden, wer rausfliegen sollte.

Getränkepreise waren seit jeher ein Politikum im Pub: Über jede Erhöhung wurde erbittert gestritten, denn es sollte so günstig wie möglich bleiben. „Vor zehn Jahren, als ich im Pub angefangen habe, kostete das billigste Bier 1,90 Euro“, sagt Martin Kapp. Der 33-Jährige studiert schon lange nicht mehr, gehört aber bis heute zum Team des Pubs. „Heute sind wir bei 2,90 Euro.“

Für ihn sei das Pub damals ein toller Ort gewesen, um sich auszuprobieren: „Es hat einfach Spaß gemacht, mit den Leuten hier coole Abende zu verbringen und hinter dem Tresen konnte man sich austoben“, sagt Kapp.

Heute umfasst das Team des Pubs etwa 30 Personen, alle arbeiten ehrenamtlich. Seit Gründung war das Pub sieben die Tage die Woche offen, doch vor eineinhalb Jahren hat sich das Team dazu entscheiden, Sonntag zum Schließtag zu machen – mit 30 wird mancher eben doch ein bisschen ruhiger.