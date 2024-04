30-Jähriger außer Kontrolle Betrunkener bedroht in Potsdam Polizisten und tritt nach Diensthund

Ein 30-Jähriger hat am Montagabend im Potsdamer Wohngebiet Am Stern mehrere Polizisten bedroht. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, ging der Mann mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Zudem versuchte er, einen Diensthund zu treten. Unter heftiger Gegenwehr wurde er von mehreren Polizisten zu Boden gebracht und fixiert. Auf eine Ansprache hatte der Mann den Angaben zufolge nicht reagiert. Der 30-Jährige, der unter dem Einfluss von Alkohol und verschiedenen Betäubungsmitteln stand, wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Zuvor soll der 30-Jährige in einer Wohnung in der Newtonstraße einen anderen Mann mit einem Gegenstand geschlagen und leicht verletzt haben. Vor dem Gebäude ging der Verdächtige dann auf die alarmierten Polizisten los. Der Angreifer wurde bei dem Polizeieinsatz leicht verletzt.

Der Tatverdächtige erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Die Polizei nahm gegen den Mann mehrere Anzeigen auf. Die Beamten und der Diensthund blieben unverletzt.