300 Jahre Waisenhausstiftung Eine Waisenstadt mitten in Potsdam

Wer heute durch Potsdams Mitte geht, kann sich nur schwer vorstellen, dass hier früher eines der größten Waisenhäuser Deutschlands gestanden hat: Der repräsentative Barockbau an der Dortustraße, in dem sich aktuell das brandenburgische Wissenschaftsministerium befindet, ist nur ein Teil des dreiflügeligen Gebäudekomplexes, der sich über die Sporn- und die Lindenstraße fortsetzt und weithin durch die mit einer goldenen Caritas-Figur gekrönten Kuppel sichtbar ist. Im Innenhof, wo sich heute Grünflächen und Parkplätze befinden, waren einst die Stimmen hunderter Kinder zu hören.

„Mitte des 18. Jahrhunderts lebten 1500 Kinder hier - in einer Stadt, die damals 10.000 bis 12.000 Bewohner hatte“, sagt René Schreiter, Geschäftsführer der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam, die in diesem Jahr ihr 300. Jubiläum feiert. Tatsächlich reichte das Gelände bis zur Schopenhauerstraße, denn dort, wo heute die Voltaireschule steht, befand sich einst noch ein Mädchenwaisenhaus. „Das war fast schon eine Waisenstadt“, sagt Schreiter.

Aktionen zum 300. Jubiläum Die Waisenhausstiftung feiert ihr Jubiläum mit mehreren Aktionen: Am 30. Mai findet in Potsdam ein offizieller Festakt im Beisein von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) statt. Zudem haben Kinder und Jugendliche aus Brandenburg insgesamt 300 Schiefertafeln zum Thema „Zuhause“ gestaltet, diese werden in den kommenden Monaten im Treppenhaus des ehemaligen Waisenhauses aufgehängt. Mit der benachbarten Voltaireschule findet ein Ausstellungsprojekt mit dem Titel „Zwischen Barockfassade und Zweckbau“ statt.

Ins Leben gerufen wurde „Dero Waysenhauß in Potsdam“ vom „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I., als Einrichtung für Militärwaisen. Nicht alle davon waren tatsächlich Waisen, sagt Schreiter: „Das Haus nahm auch Kinder auf, deren Eltern noch lebten, aber aus prekären Verhältnissen kamen.“ Dazu gehörten die meisten Soldaten, die wie viele andere damals in Großfamilien lebten. Wenn die Mittel nicht reichten, um alle Kinder zu ernähren, kamen einige davon ins Waisenhaus. Hier lernten sie „Christenthum, Schreiben und Rechnen“ und bekamen eine Berufsausbildung.

Friedrich Wilhelm I. sei ein tiefreligiöser Mensch gewesen, so Schreiter, er habe die Fürsorge für die Kinder seiner Soldaten als christliche Pflicht angesehen. Nebenbei gab es aber auch praktische Erwägungen: Die Soldaten sollten wissen, dass ihr Nachwuchs gut versorgt ist, damit diese sich auf den Militärdienst konzentrieren konnten. Zudem sollte die Ausbildung der Jugendlichen auch dem Staat zugutekommen, denn es fehlte an männlichen Arbeitskräften.

Überbelegung und Fabrikarbeit

Etwa 500 Jungen zwischen sechs und 16 Jahren lebten 1727 hier, das Mädchenwaisenhaus kam erst später dazu. Einzugsgebiet war das gesamte Königreich Preußen – auch Soldatenwaisen aus Königsberg wurden nach Potsdam geschickt. Eine militärische Ausbildung bekamen sie nicht, dafür mussten die Waisenkinder zum Teil in Potsdamer Unternehmen arbeiten.

Friedrich Wilhelm I. soll viel Interesse für seine Zöglinge gezeigt haben und war oft im Waisenhaus zu Besuch. Überliefert ist der Fall des Waisenjungen Joachim Hitzwedel: Der begabte Schüler fiel dem König positiv auf, weshalb er ihm später ein Theologiestudium in Halle ermöglichte.

Unter Friedrich II. verschlechterte sich die Situation: Durch den Siebenjährigen Krieg gab es einen großen Anstieg an Kriegswaisen, das Waisenhaus musste nun 1500 Kinder beherbergen. Stärker noch als sein Vater missbrauchte Friedrich II. die Waisen als billige Arbeitskräfte und schickte sie in umliegende Fabriken.

Vom pädagogischen Ursprungsgedanken blieb nicht viel übrig, die Schulklassen umfassten bis zu 80 Kinder. „Friedrich II. hat das Ganze als Verwahr- und Arbeitsanstalt begriffen“, so Schreiter. Auch die hygienischen Zustände waren katastrophal, Seuchen grassierten. „Pro Jahr starben 200 bis 300 Kinder“, sagt Schreiter.

Fast völlig im Krieg zerstört

Erst 1795 besserte sich dies: Die Zahl der Kinder wurde auf 600 begrenzt, die Fabrikarbeit beendet. 1815 wurde das Waisenhaus dem Kriegsministerium unterstellt: Ab sofort mussten die Kinder auch marschieren und exerzieren.

In der Weimarer Republik wurde das Waisenhaus entmilitarisiert und verlor an Zöglingen, da diese nun dezentraler untergebracht wurden. Die Nazis machten aus dem Haus eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt (Napola), widmeten es jedoch 1938 wieder in ein Militärwaisenhaus um – vermutlich war man sich bewusst, dass es bald wieder viele Kriegswaisen geben würde.

Im Krieg wurde das Haus schwer beschädigt, vom Gebäude standen nur noch die Mauern. Da der DDR private Stiftungen ein Dorn im Auge waren, wurde die Waisenhausstiftung 1952 widerrechtlich aufgelöst und enteignet. Das Waisenhaus wurde wieder aufgebaut und fortan von Gewerkschaften um vom Institut für Lehrerbildung genutzt.

1992 wurde die Auflösung für nichtig erklärt und die Stiftung konnte das Haus wieder in Besitz nehmen – in marodem Zustand. Acht Millionen Euro wurden in die Sanierung gesteckt, 2004 konnte dank privater Spenden auch die im Krieg zerstörte Kuppel von Carl von Gontard rekonstruiert werden.

Heute kümmert sich die Stiftung noch immer um benachteiligte Jugendliche: Im ehemaligen Waisenhaus befindet sich der Fluchtpunkt Potsdam, in ganz Brandenburg betreut die Tochtergesellschaft der Stiftung 350 bis 400 Kinder in mehreren Wohneinrichtungen.