34-Jähriger festgenommen 17-Jährige in S-Bahn auf Fahrt von Berlin nach Potsdam sexuell belästigt

Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, in einer S-Bahn der Linie 7 am Dienstagnachmittag eine Jugendliche sexuell belästigt zu haben. Der Mann wurde nach Angaben der Bundespolizei am Potsdamer Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.

Wie die Behörde mitteilte, soll der 34-Jährige der 17-Jährigen auf dem Weg vom Berliner Westkreuz nach Potsdam an die Brüste gefasst haben. Zudem soll er versucht haben, dem Teenager auf den Mund zu küssen. Als sich die 17-Jährige von dem Mann wegsetzen wollte, folgt er ihr. Dann fasste er ihr den Angaben zufolge an den Po. Eine aufmerksame Passagierin bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei.

Am Potsdamer Hauptbahnhof packte der stark alkoholisierte Mann die Jugendliche am Handgelenk, um sie am Ausstieg zu hindern. Die 17-Jährige konnte sich aber losreißen. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 34-jährigen Polen in der Bahnhofshalle vorläufig fest.

Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, Nötigung und Körperverletzung ermittelt. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,3 Promille ergab, wurde dem polizeibekannten Verdächtigen auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Anschließend kam er auf freien Fuß.