395 Wohnungen für Potsdam Fortschritte am alten Tramdepot

In der Teltower Vorstadt entsteht auf dem alten Tramdepot ein neues Viertel. Der erste Bauabschnitt steht schon im Rohbau. Nun hat der Bauherr, die kommunale Immobilienholding Pro Potsdam, weitere Planungsleistungen für den zweiten Bauabschnitt öffentlich ausgeschrieben. Demnach sollen auf der Fläche an der Heinrich-Mann-Allee weitere 395 Wohnungen auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 16.430 Quadratmetern gebaut werden. Der Baubeginn ist für 2025 vorgesehen, die Vermietung ab 2028.

Entstehen sollen die Wohnungen mithilfe von Fördermitteln des Landes. Das heißt, dass drei Viertel von ihnen später vergünstigt an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen vergeben werden. Es handelt sich also um Sozialwohnungen. Um den Quartiersplatz in der Mitte des Gebiets sollen in den Erdgeschossen rund 1000 Quadratmeter Gewerbeflächen bereitgestellt werden. Auf der Seite zur Heinrich-Mann-Allee soll Platz für weitere 5000 Quadratmeter Gewerbeflächen in den Erdgeschossen und im ersten Obergeschoss sein.

Erneuerbare Energien

Der Energiebedarf soll zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien gedeckt werden, heißt es in der Ausschreibung. Auf den Wohngebäuden sind Gründächer zusammen mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen vorgesehen. Außerdem soll das Viertel mit Geothermie versorgt werden. Wie berichtet haben erste Bohrungen im Sommer begonnen. Die Wohnhäuser sind als meist viergeschossige Blockrandbebauung angedacht. In den Innenhöfen sind Tiefgaragen geplant. Entlang der Heinrich-Mann-Allee soll es fünf Stockwerke geben.

Wie berichtet hatten sich die Stadtverordneten im September dagegen entschieden, einen Teil des Areals für einen Neubau für die Stadtverwaltung zu nutzen. Dadurch ist Platz für zusätzliche 120 bis 150 Wohnungen. Der erste Bauabschnitt mit 341 Wohnungen befindet sich auf der Fläche der früheren Tennisplätze hinter der Sporthalle und dem Humboldt-Gymnasium. Mitte Mai 2021 war der Grundstein für den ersten Bauabschnitt gelegt worden. Die Wohnungen dort sollen im nächsten Jahr bezugsfertig sein.

