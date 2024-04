43-Jähriger mit Taser außer Gefecht gesetzt Mann und Frau sorgen für mehrere Polizeieinsätze in Potsdam

Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau haben am Montag zu mehreren Polizeieinsätzen in Potsdam geführt. Am Morgen soll die 33-Jährige in der Drevesstraße in der Teltower Vorstadt den 43 Jahre alten Mann geschlagen haben, nachdem sich das polizeibekannte Duo verbal gestritten hatte. Nach Angaben eines Zeugen soll die Frau auch auf die Motorhaube eines Autos geschlagen haben.

Am Nachmittag soll der Mann die Frau dann nach Angaben der Polizei in der Friedhofsgasse gewaltsam festgehalten haben. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte verständigt. Durch einfache körperliche Gewalt sei es Polizisten gelungen, den Mann von der Frau zu lösen, teilte die Polizeidirektion West mit.

Als der 43-Jährige die Frau erneut angreifen wollte, brachten die Polizisten den Mann durch Einsatz eines Distanzelektroimpulsgeräts – umgangssprachlich auch Taser genannt – unter Kontrolle. Der Mann wurde fixiert und in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.