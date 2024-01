44-Jähriger in Klinik gebracht Wohnungsbrand in der Potsdamer Innenstadt

In der Potsdamer Innenstadt ist am Sonntagabend ein Feuer in einer Wohnung in der Hebbelstraße ausgebrochen. Ein 44-Jähriger erlitt nach Angaben der Polizei eine Rauchgasvergiftung, als er versuchte, die Flammen zu löschen. In der Wohnung waren aus noch ungeklärter Ursache Gegenstände in Brand geraten.

Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen ins Krankenhaus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Wohnung blieb trotz des Feuers bewohnbar. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung auf.