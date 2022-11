45 Parkplätze in der Innenstadt fallen weg Neuer Fahrrad-Schutzstreifen in der Gutenbergstraße

Die Bauverwaltung setzt ihr Konzept für eine autoärmere Innenstadt schrittweise um. Am Montag meldete das Rathaus, dass dafür ab Ende der Woche der vielbefahrene Abschnitt der Gutenbergstraße zwischen Hebbel- und Friedrich-Ebert-Straße umgestaltet wird – dort wird in Richtung Brandenburger Straße ein 1,5 Meter breiter Radschutzstreifen markiert. Damit werde der Weg für Radfahrer zwischen Babelsberg und der Innenstadt sicherer, zeigte sich Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) überzeugt.

Bisher müssen die Radfahrenden an der Stelle an parkenden Autos vorbei auf der Fahrbahn fahren, was laut Rathaus immer wieder auch zu gefährlichen Situationen führt – und sei es nur wegen einer achtlos geöffneten Autotür. Im Bereich der Schutzstreifen dürfe nicht mehr gehalten oder geparkt werden, hieß es weiter. Damit entfallen 45 Parkplätze. Um den Wegfall zumindest für Anwohner:innen „etwas zu kompensieren“, werden laut Rathaus die Parkmöglichkeiten am Bassinplatz als reine Bewohnerparkplätze ausgewiesen. Wie berichtet will das Rathaus nach und nach Hunderte Gästeparkplätze in der Innenstadt abschaffen.

