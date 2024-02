53-Jähriger leicht verletzt Fußgänger in Potsdam von Auto angefahren

Ein Fußgänger ist am Donnerstag in der Nauener Vorstadt von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53-Jährige offenbar einen herannahenden Wagen übersehen, als er am Vormittag die Straße Am Neuen Garten überqueren wollte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten ihn zunächst am Unfallort, ehe er für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus kam. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.