Eine Autofahrerin ist am Mittwochmittag in der Potsdamer Innenstadt mit einer Tram zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Den Angaben zufolge wollte die 72-Jährige von der Straße Am Kanal auf Höhe der Französischen Straße verkehrswidrig nach links abbiegen. Dabei übersah die Frau eine in gleicher Richtung neben ihr fahrende Straßenbahn.

Die Tram kollidierte mit der Fahrerseite des Autos. Die Autofahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die zwölf Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Tram und das Auto blieben fahrbereit. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.