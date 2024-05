82-Jähriger notoperiert Radfahrer in Potsdam von Lastwagen überfahren

Ein 82-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Unfall in Babelsberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Lastwagen den Mann gegen 13.30 Uhr beim Linksabbiegen in die Fritz-Zubeil-Straße überfahren. Der 55-jährige Fahrer des Lkw habe den Senior, der auf dem Radweg fuhr, übersehen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Nach Angaben der Polizei ist er nicht in Lebensgefahr.

Nach dem Unfall wurde ein Gutachter eingesetzt, deshalb wurde der Kreuzungsbereich zur Wetzlarer Straße bis in den Abend teilweise gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Lastwagenfahrer.