93-Jährige betrogen Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Zeugenhinweis

Im April 2022 hat eine Diebin im Potsdamer Bergmann-Klinikum eine 93 Jahre alte Patientin bestohlen - nun hat die Polizei die mutmaßliche Täterin ermitteln. Anfang März hatte die Polizei einen Zeugenaufruf mit Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Mit Erfolg: Ein Zeuge hatte die 34-jährige Frau auf den Aufnahmen erkannt und dies der Polizei gemeldet.

Die Frau gilt nun als tatverdächtig, der 93-Jährigen im Krankenhaus Schmuck und das Portemonnaie mitsamt der darin steckenden EC-Karte gestohlen haben. Dann soll sie innerhalb der folgenden Wochen mehrfach mit der Karte Geld an Automaten der Sparkasse und der Deutschen Bank in Potsdam abgehoben haben. Insgesamt betrog sie die Seniorin so nach Angaben der Polizei um 10.000 Euro.

