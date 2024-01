Ab Freitagnachmittag Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Potsdam

Stürmischer Start ins Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Potsdam ab Freitagnachmittag vor Sturmböen. Erwartet werden Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde. In Schauernähe und in exponierten Lagen kann es noch stärker stürmen.

Die Warnung gilt von 14 bis 20 Uhr. In den Abendstunden und in der Nacht soll der Wind laut Vorhersage etwas abflauen. Bis zum Samstagmorgen ist aber noch mit Böen mit Geschwindigkeiten von rund 55 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Auch im übrigen Brandenburg wird es am Freitag stürmisch.

Erst Mitte der Woche war ein Sturmtief über Brandenburg und Potsdam hinweggefegt. Dabei kam es zu vereinzelten Schäden. In Potsdam-West stürzte an der Kreuzung Kastanienallee/Geschwister-Scholl-Straße ein Baum auf ein fahrendes Auto. Es wurde niemand verletzt. Auch in Golm und Krampnitz wurden Bäume entwurzelt.