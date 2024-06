Ab Juli Potsdamer Sparkasse Am Stern schließt vorübergehend

Die Sparkasse Am Stern schließt im Juli vorübergehend, persönlicher Service wird jedoch weiterhin am Standort angeboten.

Konkret wird die Geschäftsstelle am Johannes-Kepler-Platz 17 vom 1. Juli bis 4. August umfangreich umgebaut, seit Ende Mai weisen Hinweisschilder vor Ort darauf hin, damit Kundinnen und Kunden sich darauf einstellen können. Auf dem Parkplatz neben der Filiale wird während der Bauarbeiten zu den üblichen Öffnungszeiten ein Sparkassenbus für Servicetätigkeiten bereitstehen, für persönliche Beratungen sind die vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Geschäftsstelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße 23 in Babelsberg telefonisch erreichbar.

Nicht zur Verfügung stehen während der Bauzeit die Selbstbedienungsgeräte wie Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker, als Ausweichmöglichkeiten bieten sich die Geräte im Sterncenter oder in Drewitz an. Auch der Zugang zur Mietfachanlage ist während des Umbaus nicht möglich. Am Montag, 5. August, ist die Geschäftsstelle wieder ab neun Uhr geöffnet.