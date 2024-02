Abgelenkt und bestohlen Potsdamer von Trickdieben um hunderte Euro gebracht

Ein Potsdamer Senior ist am Mittwochnachmittag im Potsdamer Stadtteil Am Schlaatz von Trickdieben um mehrere hundert Euro gebracht worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kriminellen hatten den Mann nach derzeitigen Erkenntnissen dabei beobachtet, wie er am Schilfhof Geld an einem Automaten abhob. Daraufhin sprachen die Diebe ihr Opfer an. Während des Gesprächs entwendete einer der Männer das Bargeld aus der Jacke des abgelenkten Senioren.

Nachdem der Mann den Diebstahl bemerkt hatte, suchte die Polizei die Umgebung nach den Tätern ab – allerdings ohne Erfolg. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

In diesem Zusammenhang mit diesem Fall rät die Polizei: