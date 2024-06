Achtjährige leicht verletzt Kind in Potsdam von Transporter-Fahrer angefahren

Ein Transporter-Fahrer hat am Montagnachmittag im Potsdamer Stadtteil Am Schlaatz ein Kind angefahren und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 61-Jährige ein acht Jahre altes Mädchen, das auf dem Fahrrad unterwegs war, als er in der Straße An der alten Zauche nach rechts abbiegen wollte. Das teilte die Polizei mit.

Das Kind, das Vorfahrt hatte und einen Helm trug, erlitt leichte Verletzungen. Es wurde von Rettungskräften am Unfallort behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.