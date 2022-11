Ackern mit Künstlicher Intelligenz Millionen-Förderung für Agrarinstitut

Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) in Bornim erhält für ein Kooperationsprojekt mit der Universität Osnabrück 6,7 Millionen Euro von der VW-Stiftung. Das Geld soll in ein gemeinsames Graduiertenkolleg an der Schnittstelle von Agrarwissenschaft und Künstlicher Intelligenz (KI) fließen, teilte das Institut mit. Beteiligt seien 40 Wissenschaftler*innen beider Institutionen. Sie sollen zwölf Doktorand*innen sowie drei Postdocs betreuen. Langfristig plane das ATB die Einrichtung einer Außenstelle in Osnabrück.

In dem Arbeits- und Forschungsprogramm soll es darum gehen, wie Tierhaltung und Pflanzenbau bei der Anpassung an den Klimawandel durch KI-Technologien profitieren können. Die Forschenden kommen zunächst aus den Bereichen der KI und Data Science und sollen in der Agrartechnik sowie den Agrar-, Ingenieurs- und Umweltwissenschaften ausgebildet werden, hieß es. Man fördere damit den Transfer von Forschung in direkte landwirtschaftliche Anwendungen“, wird die Präsidentin der Universität Osnabrück, Susanne Menzel-Riedl, zitiert.

Zur Startseite