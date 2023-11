Adventsstimmung in Potsdam Weihnachtsbaum vor Brandenburger Tor aufgestellt

Bis zum ersten Advent sind es zwar noch mehr als drei Wochen hin, doch Potsdam bringt sich bereits in Weihnachtsstimmung: Am Dienstag wurde vor dem Brandenburger Tor eine große Nordmann-Tanne aufgestellt. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Brandenburger Straße wird schon seit vergangenem Freitag installiert.

Die zwölf Meter hohe Nordmann-Tanne wurde von einer Familie aus Braunsdorf (Sachsen) gestiftet. Das teilte Veranstalter Eberhard Heieck auf PNN-Nachfrage mit. Der Baum ist das Symbol für den Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“, der am 27. November eröffnet wird. 140 Stände soll es bis zum 29. Dezember entlang der Brandenburger Straße zwischen Bassinplatz und Luisenplatz geben. Geplant sind wieder eine Märchenbühne auf dem Luisenplatz und ein Riesenrad auf dem Bassinplatz.

An den Hütten und Zäunen werden Plakate von mehr als 50 Filmen zu sehen sein, die in den traditionsreichen Babelsberger Studios gedreht worden sind. Das teilte Heieck im „Dein Potsdam“-Podcast mit. In der Dekoration werden sich auch Märchenmotive finden. Zudem kündigte er Filmvorführungen auf dem Weihnachtsmarkt an.

Am ersten und zweiten Advent (3. und 10. Dezember) sind in Potsdam verkaufsoffene Sonntage geplant. Die Stadtverordneten haben das Weihnachtsshopping bereits genehmigt, allerdings hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine Klage gegen die Stadt eingereicht, um die Sonntagsöffnungen zu verhindern.