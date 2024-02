Akute Wasserschäden Potsdamer Nikolaisaal wird zum Sanierungsfall

Der Nikolaisaal hat mit Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit wegen des aktuell hohen Grundwasserpegel zu kämpfen und muss auch an sich dringend saniert werden. Das machte Geschäftsführerin Heike Bohmann am Mittwochabend im Hauptausschuss deutlich. Das Grundwasserproblem sei gerade akut und führe zu Schäden: „Wir müssen jetzt schnell reagieren, damit es nicht noch mehr wird.“ Gerade in Sachen Wasser- und Klimaschutz müsse man das Haus auf aktuelle Normen umrüsten. Wie berichtet hatten die hohen Niederschlagsmengen der vergangenen Wochen auch anderswo in Potsdam schon für Schäden gesorgt.