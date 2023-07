Alkohol und Handys gestohlen Unbekannte brechen in zwei Potsdamer Restaurants ein

In der Potsdamer Innenstadt sind Unbekannte in zwei Restaurants eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Aus einem Lokal wurden nach derzeitigem Stand mehrere Handys gestohlen. Reinigungskräfte hatten den Einbruch am frühen Montagmorgen festgestellt.

Die Täter hatten die Tür gewaltsam geöffnet und das Restaurant nach Wertgegenständen durchsucht. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Der Einbruch fand um 2.45 Uhr in der Nacht zu Montag statt. Das ging aus der Analyse der Überwachungstechnik hervor. Nach PNN-Informationen handelt es sich um ein Restaurant des Gastronomen René Dost.

Den Einbruch in ein weiteres Restaurant bemerkten Mitarbeiter am Montag gegen 9 Uhr. Die Täter hatten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zugeschlagen. „Auch hier war die Eingangstür aufgebrochen worden“, so die Polizei. Die Diebe stahlen Alkohol und Handys. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist der Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zuletzt waren immer wieder Einbrüche in Restaurants in der Potsdamer Innenstadt vermeldet worden.