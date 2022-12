Älteste Potsdamerin verstorben Erinnerungen an Charlotte Lux

Sie wurde 1913 geboren, erlebte als Zeitzeugin die Zeit des Nationalsozialismus, der DDR und die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Nun aber ist Charlotte Lux verstorben, laut Traueranzeige am 28. November. Zweieinhalb Monate nach ihrem 109. Geburtstag ging dieses bisher längste Potsdamer Leben zu Ende. Sie hinterlässt drei Enkel und mehrere Urenkel.

Über Charlotte Lux Leben ist gerade im vergangenen Jahrzehnt viel bekannt geworden, weil hochrangige Rathausmitarbeiter nach ihrem 100. Geburtstag bei ihr regelmäßig auf ein neues Lebensjahr anstießen. Sie war demnach am 13. September 1913 in Berlin-Charlottenburg geboren worden, ihre Mutter verschenkte sie allerdings sofort per Zeitungsannonce an ein kinderloses Ehepaar, das sich um sie kümmerte und ihr einen guten Start ins Schulleben ermöglichte.

Mit 14 Jahren trug Lux die „Berliner Morgenpost“ aus, um Geld zu verdienen und eine private Handelsschule besuchen zu können, kam von dort dann zu Telefunken. Anfang der 1930er Jahre lernte sie ihren späteren Mann kennen, einen gebürtigen Hamburger. 1947 gebar sie einen Sohn und zog 1950 arbeitsbedingt nach Potsdam, wo sie Buchhalterin im Kombinat Kraftverkehr war.

Aktives Mitglied bei den Potsdamer Linken

Die Verstorbene war auch Mitglied bei den Potsdamer Linken, vor allem die Abgeordnete Anita Tack besuchte sie mehrfach. 2018 erzählte sie noch von Erinnerungen an die furchtbare Deportation von Jüdinnen und Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager. „Sie hat damals gegenüber dem Bahnhof Grunewald auf der anderen Seite der Avus im Eichkampweg gewohnt. Die Sicht auf den Bahnhof war ihr versperrt, aber die Schreie der gepeinigten Menschen, die in die Viehwagen getrieben wurden, hat sie gehört, ebenso die Befehle der Wachmannschaften“, hieß es in dem Bericht von dem Besuch.

Damals noch oft in Europa unterwegs: Charlotte Lux, hier auf einem Bild von 2013. © Manfred Thomas

Schon länger lebte die Seniorin allein. Denn in den letzten Jahren seines Lebens erkrankte ihr Mann an Alzheimer, sie pflegte ihn zu Hause bis zu seinem Tod 1995. Danach entdeckte sie das Reisen wieder, wie sie 2013 einer PNN-Reporterin erzählte. Viel mit dem Bus war sie unterwegs, von Tirol bis nach Belgien.

Ihr größter Wunsch damals: „Dass es die Natur weiter so gut mit mir meint, und ich in meinen eigenen vier Wänden bleiben kann.“ Das sorgte auch später, von Jahr zu Jahr, für mehr Bewunderung: „Es ist beeindruckend, was Sie in Ihrem Leben alles erlebt haben und dass Sie mit 105 Jahren noch alleine in Ihrem Haus leben“, sagte der damalige Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) bei ihrem Geburtstag 2018.

Die Zahl hochbetagter Menschen steigt Die Zahl der sehr hochbetagten Menschen in Potsdam steigt im Zuge des demografischen Wandels stetig. Waren laut Rathaus-Statistik im Jahr 2011 noch rund 200 Potsdamer 95 Jahre und älter, lag diese Zahl Ende 2021 schon bei 317 – darunter 27 Personen mit 100 Jahren oder älter. Die Zahl der über 80-jährigen Potsdamer stieg in jenen zehn Jahren von rund 7500 auf 13.100.

In dem Jahr wurde sie zur ältesten Potsdamerin – weil die bis dato älteste Frau der Stadt, Ilse Nowak, im Alter von 108 verstorben war. Wie eine Rathaussprecherin am Montag auf PNN-Anfrage sagte, leben aktuell 27 Potsdamer:innen im Alter von über 100 Jahren in der Stadt, drei davon sind Männer. Um wen es sich handelt, ist allerdings unklar: Die betreffenden Personen wollen nicht namentlich erwähnt werden, hieß es. Die älteste noch lebende Frau auf der Welt ist übrigens die Französin Lucile Randon mit 118 Jahren.

