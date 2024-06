Am Bahnhof Pirschheide Unbekannter in Potsdam von Güterzug erfasst und getötet

Ein Unbekannter ist in Potsdam von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar, wie die Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte. Demnach ereignete sich das Unglück in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Bahnhofs Pirschheide.

Dabei wurde ein Mensch von dem durchfahrenden Zug erfasst. Wer der Tote ist, war zunächst unklar. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Erst Ende Mai kam ein 17-Jähriger bei einem Bahnunfall in Potsdam ums Leben. Der Jugendliche wurde von einem Zug überfahren, als er im Ortsteil Marquardt die Gleise überqueren wollte. (AFP/cmü)