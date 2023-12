Am eigenen Herd gekocht Start-up sucht Potsdamer Hobbyköche

Zu Hause in der eigenen Küche die Lieblingsgerichte kochen und diese dann an Kunden in ganz Deutschland verkaufen – das ist das Konzept des Berliner Start-ups „HomeMeal“, das nun auch in Potsdam begeisterte Köche und Köchinnen sucht. Ein Konzept, das verlangt, dass ein strenges Hygienekonzept befolgt wird.