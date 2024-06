Am Lokzirkus Babelsberg Genossenschaft legt Grundstein

Die Wohnungsgenossenschaft Karl Marx hat in der Ahornstraße am alten Lokwerk den Grundstein für ein neues Gewerbeobjekt gelegt: In dem Dreigeschosser soll künftig der zentrale Stützpunkt für die Hauswarte und Handwerker der Genossenschaft entstehen, wie die Genossenschaft mitteilte. Neben Büro-, Werkstatt- und Lagerflächen sollen auf zwei weiteren Etagen rund 60 Büroarbeitsplätze eingerichtet werden, die die Genossenschaft anteilig auch vermieten will.

Insgesamt werden den Angaben zufolge 5,5 Millionen Euro in das Projekt investiert. Die Fertigstellung ist für Herbst 2025 geplant.

Die Genossenschaft hatte das 2062 Quadratmeter große Grundstück auf dem Gelände des ehemaligen Lokomotivwerks Karl Marx zwei Jahren erworben.

Der Neubau entstehe an einem für die Genossenschaft traditionsreichen Ort, betonte Vorstand Sebastian Krause und erinnerte an die Gründungsversammlung der AWG „Karl Marx“ an diesem Ort am 18. Mai 1954. Jahrzehntelang prägte das Lokomotivbauwerk die Gegend, heute werden Teile auch vom Studio Babelsberg genutzt, unter anderem mit der Außenkulisse „Neue Berliner Straße“.