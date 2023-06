Am Potsdamer Hauptbahnhof Alkoholisierte Jugendliche wollen Fahrräder stehlen

In der Nacht zum Sonntag sind am Potsdamer Hauptbahnhof zwei Jugendliche dabei beobachtet worden, wie sie Fahrräder stehlen wollten. Das teilte die Polizeidirektion mit. Augenzeugen alarmierten demnach die Polizei, als sie die beiden alkoholisierten Jugendlichen an den Fahrradständern vor den Bahnhofspassagen bemerkten. Polizisten vor Ort konnten die 15- und 16-jährigen Teenager stellen.

In der unmittelbaren Umgebung wurden laut Polizei zwei aufgeknackte Fahrradschlösser sowie ein abmontierter Fahrradsattel gefunden. Das Duo wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zur Rechenschaft gezogen. Die Jugendlichen wurden nach dem Einsatz an ihre Eltern übergeben.