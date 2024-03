Am Potsdamer Hauptbahnhof Mann greift 39-Jährigen und Bundespolizisten an

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs einen 39 Jahre alten Mann und mehrere Bundespolizisten attackiert. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, befand sich der Angreifer offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er kam vorübergehend in Gewahrsam.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 23-Jährige den 39-Jährigen in der Babelsberger Straße zunächst belästigt. Dann soll er den Mann mit einem Teil einer von ihm zerschlagenen Glasflasche beworfen haben. Zuvor hatte der 39-Jährige, der unverletzt blieb, den 23-Jährigen aufgefordert, den Ort zu verlassen.

Auch hinzukommende Bundespolizisten griff er an. Als Potsdamer Polizisten ihn in Gewahrsam bringen wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Daher wurde der Mann fixiert. Am Freitagmorgen kam der 23-Jährige wieder frei. Die Polizei nahm Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf.