Am Stern-Center in Potsdam Zwei berauschte Citroën-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kurioser Zufall: Am Donnerstagabend hat die Polizei nacheinander zwei Citroën-Fahrer am Stern-Center gestoppt, beide standen offenbar unter Drogeneinfluss. Der erste geriet um 22 Uhr in eine Verkehrskontrolle in der Lilienthalstraße, bei der die Beamten feststellten, dass der 40-jährige PKW-Fahrer mutmaßlich berauscht war.

Kurze Zeit später um 0.30 Uhr wurde auf der Neuendorfer Straße ein weiterer Citroën angehalten: Der Kleintransporter war schon auf der Nutheschnellstraße durch seine abenteuerliche Fahrweise aufgefallen. Ein Vortest ergab, dass der 47-jährige Fahrer Kokain konsumiert hatte. Die Polizei verbot auch hier die Weiterfahrt. Beim Durchsuchen des Wagens wurden weitere Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden.

