Ambulante Hilfe im Angebot Oberlinhaus in Potsdam übernimmt Pflegedienst

Der Pflegedienst des Oberlinhauses hat einen ambulanten Pflegedienst übernommen und bietet damit seit dem Jahresbeginn die ambulante Pflege für zu Hause an. Das Angebot richte sich an Menschen mit und ohne Behinderung oder Teilhabeeinschränkung, teilte Oberlinhaus-Sprecherin Andrea Benke am Mittwoch (4. Januar) mit.

90 Personen in Potsdam werden schon betreut

Das Oberlinhaus hat die Potsdamer Filiale der Berliner Pflegestation „Am Brandenburger Tor“ übernommen. Die Pflegestation befindet sich in der Babelsberger Straße am Hauptbahnhof. 24 Pflegekräfte versorgen von dort per Fahrrad, ÖPNV und Auto bislang 90 Personen im Stadtgebiet. „Wir bieten seit dem Jahresbeginn erstmals einen ambulanten Dienst an“, sagt Tina Mäueler-Görke, Prokuristin der Oberlin Lebenswelten und Bereichsleitung Wohnen.

Der Wechsel sei reibungslos vollzogen worden, jetzt sollten die Mitarbeitenden zu Oberlinern werden und mit dem Haus zusammenwachsen. Dazu wechselt die Dienstkleidung zu „Oberlin-Rot“. Perspektivisch sei ein Ausbau des Angebots geplant. Außerdem solle der Pflegedienst Ausbildungsbetrieb werden. Denn der Fachkräftemangel bleibe ein Problem, so Tina Mäueler-Görke.

Die ambulante Pflege zu Hause soll die Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen erhöhen. Das gelte auch für Personen in den Oberlin-Wohnhäusern, sagt Tina Mäueler-Görke. Der Dienst richte sich aber an alle pflegebedürftigen Menschen in Potsdam. Anfragen sind möglich unter oberlin-pflegedienst@oberlinhaus.de.

Zur Startseite