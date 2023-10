An Babelsberger Kreuzung Linienbus fährt in Potsdam auf Auto auf – 78-Jährige verletzt sich

Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto ist am Dienstagabend im Potsdamer Stadtteil Babelsberg eine 78-Jährige leicht verletzt worden. Die Businsassin stürzte, nachdem der Bus an der Kreuzung von Großbeerenstraße und Horstweg auf den Wagen aufgefahren war.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 45 Jahre alte Busfahrer zu spät bemerkt, dass eine 48-jährige Autofahrerin an der Kreuzung stoppte, weil nach derzeitigen Erkenntnissen Fußgänger über die Straße wollten.

Die verletzte Frau wurde am Unfallort durch einen Rettungsdienst versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht nötig. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 4000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Einschränkungen im Nahverkehr. Einzelne Fahrten fielen aus.

Erst am Montag war es in Babelsberg zu einem Unfall mit einem Linienbus genommen. Ein Autofahrer hatte am Neuendorfer Anger einem Bus die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, drei Fahrgäste des Busses stürzten und verletzten sich.